Rusya'dan İsrail'e sert tepki: Korkakça bir eylem!
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’deki Il-20 vakasının İsrail’in “hatalı, profesyonellik dışı ve korkakça” eylemleri yüzünden meydana geldiğini belirtti.27 Eylül 2018 Perşembe 23:06
İtalyan Panorama dergisine konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "17 Eylül trajedisi, partnerlerimizden birinin hatalı, profesyonellik dışı ve korkakça eylemlerinden sonra meydana geldi. Bu olay, Rusya'nın İsrail ile olan ilişkilerini acil konular dahilinde geliştirme çabalarına rağmen yaşandı" ifadelerini kullandı.
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