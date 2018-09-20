Rusya'dan İsrail'e sert tepki: Bunun adı sorumsuzluk

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail Hava Kuvvetlerinin "sorumsuz ve dostane olmayan" davranışının Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından vurulan uçaktaki 15 Rus askerin hayatına mal olduğunu ifade etti.

Büyükelçiliğin twitter hesabından paylaşılan mesajda, pazartesi günü Suriye'de vurulan İl-20 Rus askeri uçağının İsrail Hava Kuvvetleri sebebiyle tehlikeye maruz kaldığı belirtildi.

'SORUMSUZ İSRAİL'

Rusya'nın "teröre karşı" savaşan güçlerinin hayatını tehlikeye atan tehditleri ortadan kaldırmak için tüm gerekli adımları atacağı dile getirilen açıklamada, "Moskova, İsrail Hava Kuvvetlerinin sorumsuz ve dostane olmayan davranışının Rusya'ya ait İl-20 uçağının tehlikeye maruz kalmasına ve 15 askerin ölümüne yol açtığını düşünmektedir." denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Suriye’de Rus uçağının düşürülmesi trajik olayların zinciri gibi görülüyor." ifadelerini kullandığı ve İsrail'i hedef almayan açıklamasına rağmen, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin vurulan uçak sebebiyle İsrail'i hedef alması dikkati çekti.

Rusya Savunma Bakanlığından salı günü yapılan açıklamada, Suriye'de 15 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü kaydedilmişti.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettebatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullanmıştı.

Putin ise yaptığı açıklamada, "Suriye’de Rus uçağının düşürülmesi trajik olayların zinciri gibi görülüyor. Moskova’nın tepkisi, Suriye'deki Rus birliklerinin güvenliğini artırmak yönünde olacaktır.” demişti.