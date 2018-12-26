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Rusya'dan İsrail'e "provokasyon" suçlaması

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov:- "İsrail'in dün Suriye'ye gerçekleştirdiği provokatif saldırıda 2 yolcu uçağı doğrudan tehdit edildi"

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:20
Rusya'dan İsrail'e "provokasyon" suçlaması

MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İsrail'i, Suriye'ye yönelik hava saldırıları nedeniyle "provokasyonla" suçlayarak, "İsrail'in F-16 savaş uçaklarıyla dün Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıda 2 yolcu uçağı doğrudan tehdit edildi." dedi.

Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in dün Şam yakınlarına yaptığı hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in, sivil uçakların Beyrut ve Şam'da bulunan havalimanlarına inişi sırasında bölgede saldırı gerçekleştirdiğini belirten Konaşenkov, "İsrail'in F-16 savaş uçaklarıyla dün Lübnan hava sahasından Suriye'ye gerçekleştirdiği provokatif saldırı nedeniyle 2 yolcu uçağı doğrudan tehdit edildi. Bir trajedinin önlenmesi adına yolcu uçaklarının bölgeye inişlerine kısıtlamalar getirildi." ifadesini kullandı.

Suriye'ye ait resmi haber ajansı SANA'dan dün yapılan açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin Şam'ın batı kırsalına yönelik saldırı gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:20
  1. İsrail
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