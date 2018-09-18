Rusya'dan İsrail'e karşı ilk hamle!
Rusya, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Gary Kohen, Suriye’de düşen Rus askeri uçağıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağırdı.18 Eylül 2018 Salı 14:09
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Kohen'in Suriye’de düşürülen Rus askeri uçağıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Suriye’de radardan kaybolan Rus askeri uçağının İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Beşşar Esed rejimi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü kaydedilmişti.
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