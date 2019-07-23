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Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs'teki yıkımlarından vazgeçme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı:- "İsrail'e bu tür eylemlerden vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz"

23 Temmuz 2019 Salı 21:30
Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs'teki yıkımlarından vazgeçme çağrısı

MOSKOVA (AA) - Rusya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yıkımından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde bulunan Filistinlilere ait evleri yıkmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İsrail'in eylemlerinin Filistin sorununun çözümünü baltaladığı vurgulanan açıklamada, "İsrail'e bu tür eylemlerden vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 21:30
  1. Filistinlilere ait evlerin yıkılması
  2. İsrail
  3. Rusya

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