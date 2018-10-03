Rusya'dan İsrail'e büyük gözdağı!

Önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'ye S-300 hava savunma füze sisteminin teslim edildiğini bildirdi.

Sonra da Rusya Savunma Bakanlığı, sistemin teslimatının fotoğraf ve videolarını dünyayla paylaştı.

Moskova, bu hamleyle İsrail'e büyük gözdağı vermiş oldu.

17 Eylül'de Akdeniz üzerinde Suriye'de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağı, Suriye füzeleri tarafından düşürülmüştü.

Rusya, olayla ilgili olarak İsrail hava kuvvetlerini suçlamış, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini artırmak için Esed rejimine daha önce teslim etmekten vazgeçtiği S-300 hava savunma sistemini vereceğini açıklamıştı.