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Rusya'dan 'İsrail' hamlesi! Hava sahasını tamamen kapatacak

Rusya'nın Suriye'ye S-300'leri konuşlandırma kararıyla ilgili Rus Kommersant gazetesinden çok konuşulacak bir iddia geldi. Gazeteye göre, Rusya'nın bu kararı, Suriye hava sahasının İsrail uçaklarına kapatılmasına yardımcı olacak.

25 Eylül 2018 Salı 01:12
Rusya'dan 'İsrail' hamlesi! Hava sahasını tamamen kapatacak

Rusya'nın, İsrail'in eylemleri nedeniyle yaşanan ve 15 Rus askerin ölümüyle sonuçlanan İl-20 vakasına yanıt olarak Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri konuşlandıracağını belirten Kommersant gazetesi, Moskova'nın Suriye hava sahasının İsrail uçaklarına kapatılmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Kommersant gazetesine konuşan Rus gazeteci Aleksandr Golts, S-300'lerin 1960'ların sonunda üretilen ve şu anda Suriye'de faal olan S-200 sistemlerinden menzil ve irtifanın yanı sıra modern tespit araçları bakımından da önde olduğunu ifade etti.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 01:12
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