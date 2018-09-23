Rusya'dan İsrail çıkışı: Emsal teşkil edebilir

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika Bölümü'nden Doçent Andrey Sidorov, İsrail uçaklarının İl-20 uçağının Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi haline getirip düşürülmesine yol açması ile ilgili Sputnik'e değerlendirmede bulundu.

'CEZASIZ KALMAMALI'

Sidorov "İsrail'in açıklamalarına rağmen bu olay iki ülke arasındaki ilişkilere elbette zarar veriyor. Rusya olayla ilgili bilgileri incelemek için bir duraklamaya gitti. Henüz bir sonuca varmak mümkün değil. Belki de bu çok katmalı bir provokasyondur. Rus uçağının arkasına saklanıp bunun yanlarına kalacağı şeklinde bir hesaplama yapılmış gibi" dedi.

Bu olayın diğer ülkeler için bir emsal teşkil edebileceğini belirten Sidorov, İsrail'in olaydan sorunsuz sıyrılmaması gerektiğini vurguladı.

Sidorov "Bu olay cezasız bırakılmamalı, zira başka ülkeler için örnek teşkil edebilir. Bu, başka provokatörlere Rus uçaklarının bu şekilde düşürülmesi için bir davet olabilir" dedi.

'SURİYE'YE S-300 KONUŞLANDIRILIP HAVA SAHASI İSRAİL'E KAPATILABİLİR'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'deki Rus güçlerinin güvenliklerinin arttırılacağı ve bunun herkesçe fark edileceği açıklamasını hatırlatan Sidorov "Rusya Suriye'ye S-300 savunma sistemi konuşlandırarak çok rahatsız edici bir yanıt verebilir, böylece Suriye hava sahası İsrail'e kapatılabilir" dedi.

Sidorov, yine de iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginliğin tırmanmasının beklenmediğini söyledi.

'RUSYA, SURİYE'DEKİ RUS GÜÇLERİNİ KORUMAYA YÖNELİK ADIM ATACAK'

Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi'nden Boris Doldov da Sidorov'la benzer değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın İsrail'e gereken cevabı verme hakkını saklı tuttuğunu belirten Dolgov "Bu adımlar Suriye'deki Rus uçakları ve askeri altyapıları korumaya yönelik olacak. Rusya diplomatik nitelikli hiçbir yaptırımdan bahsetmedi. İsrail'le işbirliğinde bir kısıtlamaya gidilebileceğini düşünebiliriz" dedi.

'İSRAİL, ALAYCI BİR TAKTİK UYGULADI'

Dovgov'a göre, İsrail taktiksel amaçlar doğrultusunda hareket etti. Dolgov "Bu eylemin kararının cumhurbaşkanlığı düzeyinde alındığını değil, askeri komutanlık düzeyinde alındığını düşünüyorum. Yani İsrailli pilotlar kendilerine bizim uçağımızı kalkan etti. Bu alaycı bir askeri taktiktir: Kendine saldırılmasını önleyip başkasını ortaya atmak" dedi.

Dolgov, Rusya ordusunun iki ülke arasındaki anlaşmalara rağmen böyle olayların yaşanabileceğini göz önünde bulundurması gerektiğini de söyledi.

İsrail, Suriye'de saldırı düzenlemiş ve Rus uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin hedefine sokup düşürülmesine neden olmuştu. Uçaktaki 15 Rus askeri ölmüştü. İsrail ise olaydan Suriye ordusu ve Hizbullah'ı sorumlu tutmuştu.