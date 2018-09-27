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Rusya'dan 'İsrail' açıklaması: Korkakça bir eylem!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’deki Il-20 vakasının İsrail’in yüzünden meydana geldiğini belirtti.

27 Eylül 2018 Perşembe 23:06
Rusya'dan 'İsrail' açıklaması: Korkakça bir eylem!

İtalyan Panorama dergisine konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "17 Eylül trajedisi, partnerlerimizden birinin hatalı, profesyonellik dışı ve korkakça eylemlerinden sonra meydana geldi. Bu olay, Rusya'nın İsrail ile olan ilişkilerini acil konular dahilinde geliştirme çabalarına rağmen yaşandı" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 23:06
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