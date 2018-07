Rusya'dan İngiltere açıklaması: Bizi şoke etti!

Haftalık basın toplantısında, İngiltere'deki yeni zehirlenme vakasıyla ilgili "İngiliz yetkililerin Rus tarafından yardım beklediklerine ilişkin açıklamalarını görünce şoke olduk" diye konuşan Rus Dışişleri Sözcüsü, açıklamanın kendilerini şoke etmesinin sebebini, martta eski Rus ajan Skripal ile kızının İngiltere topraklarında zehirlenmesi hakkında daha önce defalarca soruşturmaya dahil edilmeyi talep etmelerine rağmen İngiliz hükümetinin bunu reddetmiş olmasıyla açıkladı.

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Bakanı Ben Wallace, eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın mart ayında sinir gazıyla zehirlendiği Salisbury'den birkaç km uzaktaki Amesbury'de Charlie Rowley ve Dawn Sturgess isimli İngiliz çiftin aynı maddeyle zehirlendiğini, elde etmek istedikleri bazı bilgilere ulaşabilmek için Rusya'dan yardım istediklerini söylemişti.

Hatta Wallace, "Rusya devletinden telefon bekliyorum" ifadesini kullanmıştı.

"İngiltere'nin güvenlik makamlarını kirli siyasi oyunları bırakıp sonunda Rusya güvenlik güçleri ile işbirliğine çağırıyoruz. Rusya buna hazır" karşılığını veren Zaharova, Skripallerin zehirlenmesi konusunda Rusya'yı suçlayan İngiltere'nin Irak işgali yüzünden yıllar sonra özür dilemiş olmasına atıfta bulunarak şunları söyledi:

ÖZÜR SONRADAN GELECEK

"(İngiltere Başbakanı) Theresa May'in hükümetinin sebep oldukları her şey için özür dilemek zorunda kalacağından eminim. Fakat İngiltere'de adet olduğu üzere bu özür sonradan gelecek."

Putin: Skripal olayı konusunda gevezelik bırakılıp gerçek işbirliğine geçilmeli

Londra, İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'daysa serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve bu ülkenin vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Skripal ile kızı Yuliya'nın mart ayında Salisbury kentinde Noviçok olarak da isimlendirilen A234 sinir gazıyla zehirlendiği iddia etmişti.

İngiliz hükümetinin Skripallerin zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Moskova, suçlamaları kesin dille reddediyor.

Rus yetkililer, Skripallerin zehirlenmesinin ardından, İngiltere'ye defalarca Rusya'nın soruşturmaya dahil edilmesi çağrısında bulunmuştu, fakat Londra kabul etmemişti.