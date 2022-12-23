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Dünya Rusya'dan İHA'lara yeni önlem! Resmen yapıyorlar
Dünya

Rusya'dan İHA'lara yeni önlem! Resmen yapıyorlar

Ukrayna savaşı sonrası insansız hava araçlarına önem veren Rusya, yeni adımlara imza atıyor. Rus yetkililer, insansız hava araçlarıyla iletişim için radyo frekanslarının tahsisi konusunda bir çalışma grubu kurmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 09:32:00 -
Rusya'dan İHA'lara yeni önlem! Resmen yapıyorlar

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın insansız hava araçlarıyla iletişim için radyo frekanslarının tahsisi konusunda bir çalışma grubu oluşturmayı planladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dijital Kalkınma Bakanlığı’na bağlı Radyo Frekansları Devlet Komisyonu’nun, insansız hava araçlarıyla (İHA) iletişim için radyo frekanslarının tahsisi konusunda bir çalışma grubu oluşturmayı planladığı belirtildi.

Açıklamada, frekansların belirlenmesi konusunun bir sonraki toplantıda ele alınacağı, ancak ‘belirli diyapazon’ tahsisi konusunun şu anda görüşülmeyeceği kaydedildi.

İHA geliştiricilerinin çıkarlarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından temsil edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, radyo frekanslarının kullanımının yasal düzenlemesinden Federal Havacılık Kurumu’nun (Rosaviatsiya) sorumlu olacağı vurgulandı.

Radyo Frekansları Devlet Komisyonu’nun 1.7-1.8 GHz frekanslarını kullanma olasılığının bulunduğu, şu anda İHA'larla iletişim için ‘diğer kitle iletişim teknolojilerinden’ alınan frekansların kullanıldığı belirtildi.

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