Rusya’dan İdlib’e üç aşamalı plan!

Rusya ve İran desteğindeki Suriye rejim ordusu, İdlib’e harekât için son hazırlıklarını sürdürürken Türkiye’nin savaşsız çözüm turları etkili olmaya başladı. Rusya, muhaliflerin teslim olup güç kullanmadan sorunun çözülmesinde ısrar ederken silah bırakılmaması halinde bölgede üç aşamalı bir savaş planı için harekete geçileceğini bildirdi. Bu kapsamda yakın zamanda kara harekâtına başlanması ve yeni yıla girmeden İdlib’in tamamen alınması hedefleniyor.

İdlib’e yönelik gerçekleştirilecek harekât öncesi Türkiye, İdlib’deki muhalif gruplarla çözüme dair temaslarını artırdı. Kent merkezi ve çevresini kontrol eden muhalif grupların büyük bölümü, silahların bırakılmasına mesafeli yaklaşıyor.

Nasıl işleyecek?

Suriye rejiminin İdlib’e yönelik harekât hazırlıkları Arap medyasında önemli yer bulurken Rusya’nın bölgeye yönelik üç aşamalı harekât planının ayrıntılarına yer verildi. Şark El Avsat gazetesi, “Suriye’nin kuzeyinde savaş planları” başlığı ile verdiği haberinde, Rusya’nın yeni yıla girmeden İdlib’i muhaliflerden almayı amaçladığını, kentin yakın zamanda üç aşamalı plan çerçevesinde ele geçirileceği ifade edildi.

Türkiye’nin de plan dahilinde yapacağı çalışmaya da ayrıntılı yer verilen üç aşamalı plana yönelik başlıklar ise şöyle açıklandı:

- Birinci aşama: (Plan dahilinde Türkiye’nin İdlib’e yönelik çalışması) Rusya ve rejimin saldırılarına karşı durulacak. Heyet Tehrîr El-Şam grubu silahlarını teslim edip bölgeden çıkarılacak. Bölgeden çıkarılan muhalifler, Halep’in kuzeydoğusundaki Çobanbey yakınlarında hazırlanacak güvenli bölgeye sevk edilecek. Bu gruplar, İdlib harekâtı sonrası ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) karşı harekâta hazırlanacak. İdlib’den kaçan siviller ise Afrin bölgesine yerleştirilecek.

- İkinci aşama: BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın Suriyeli sivil toplum kurumlarına sunduğu öneri yaşama geçirilecek.

- Üçüncü aşama: Rusya, 2019’a girmeden İdlib’i üç aşamalı plan kapsamında kontrol altına alacak.

Kontrol altına alınacak bölgeler ise şöyle belirlendi:

- Birinci aşama: Hama’nın kuzeyi, Han Şeyhun, Miherêt El-Nuhman, Halep’in batısı, Türkmen Dağı, Cisr eş-Şuğur.

- İkinci aşama: Hama-Halep arasındaki uluslararası M-5 otoyolu ile Lazkiye-Halep arasındaki uluslararası M-4 otoyolu.

- Üçüncü aşama: M-4 otoyolunun kuzeyi ile İdlib’in Türkiye ile olan sınırı kontrol edilecek.

Rejim tankını vurdular

Rejimin saldırılarına karşı muhalifler de belirlenen hedeflere yönelik İdlib ve Hama bölgesinde etkili saldırılar geliştiriyor. İdlib’in doğusundaki Al Wasaka köyünde rejime ait T-72 tankı muhalifler tarafından roketatarla vuruldu. Muhaliflerin rejimin kara ve hava harekâtını “sürpriz silahlarla” karşılamaya hazırlandıkları ve şimdiye kadar hiç kullanılmayan silahlarla karşılık vereceği bildirildi. Öte yandan bölgede yoğun göçe karşı Birleşmiş Milletler tarafından da ciddi hazırlık yapılıyor.

İdlib’in güneyindeki köyler, dün sabah saatlerinde Esad rejimine bağlı topçular tarafından vuruldu.

KAYNAK: MİLLİYET