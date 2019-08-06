Rusya’dan İdlib’e hava saldırısı : 4 ölü Rus savaş uçaklarının İdlib’e bağlı Han Şeyhun ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü.

Rus savaş uçaklarının İdlib’e bağlı Han Şeyhun ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü.

Rus savaş uçakları İdlib’deki Han Şeyhun ilçesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri olay yerine gelerek enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Esad rejiminin gece geç saatlerde Hama’ya bağlı Morek kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 sivili hayatını kaybetmişti.

Esad rejimi dün gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib’de bu ayın başında ilan ettiği şartlı ateşkesi iptal ederek yeniden saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu.

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