Rusya'dan İdlib'e bir saldırı daha!
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhalifler saldırıya hazırlandığı sırada, İdlib'e füzeler düştüğünü duyurdu.05 Eylül 2018 Çarşamba 11:12
Dün Rus savaş uçakları, ABD'nin tüm karşı çıkmalarına karşın 22 günlük aranın ardından İdlib'e yönelik hava saldırısı düzenlemeye başlamıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin harekata hazırlandığı sırada, İdlib'e füzeler düştüğünü, Suriye ordusunun İdlib bölgesini topçu ateşiyle vurmaya başladı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yetkilisi Rami Abdel Rahman, "Rus savaş uçakları 22 günlük aranın ardından İdlib'i yeniden vurmaya başladı" açıklamasında bulundu.
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