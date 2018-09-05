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Rusya'dan İdlib'e bir saldırı daha!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhalifler saldırıya hazırlandığı sırada, İdlib'e füzeler düştüğünü duyurdu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:12
Rusya'dan İdlib'e bir saldırı daha!

Dün Rus savaş uçakları, ABD'nin tüm karşı çıkmalarına karşın 22 günlük aranın ardından İdlib'e yönelik hava saldırısı düzenlemeye başlamıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin harekata hazırlandığı sırada, İdlib'e füzeler düştüğünü, Suriye ordusunun İdlib bölgesini topçu ateşiyle vurmaya başladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yetkilisi Rami Abdel Rahman, "Rus savaş uçakları 22 günlük aranın ardından İdlib'i yeniden vurmaya başladı" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:12
  1. Suriye
  2. İdlib
  3. saldırı
  4. İdilib'e saldırı
  5. füze saldırısı

YORUM YAZ

  • dostdost1 sa önce
    Allah c.c. Buyurmuşlar kafirleri dost edinmeyin. Biz denge politikası diyerek kafirleri dost edinirsek hiçbiryere varamayız önce kendimizi sonra ailemizi sonrada çevremizi irşat etmedikten sonra denge denge diyerek hiçbirşeye kavuşamayacağız. Allah Bizleri kendi zatına efendimize ailesini çevresine ve milletine yararlı bir halife eylesin inseallah .... amin..... Unutmayın taşların silah olduğu gün gelince dengeler altüst olacak ve inseallah o gün yakındır....
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