Rusya'dan İdlib ve Türkiye mesajı

Rus Sputnik sitesine konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, "Silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi. Türkiye ile Rusya orduları arasında çok iyi temaslar, işbirliği ve bağlantı sağlandı. İki ordunun temsilcileri mutabakatın ardından birçok kez bir araya geldi" dedi.

Verşinin, anlaşmanın uygulanmasına devam edildiğini, bölgedeki atmosferin olumlu anlamda geliştiğini ifade etti:

"Bu mutabakat çok önemli bir dönüm noktası oldu. Atmosfer genel anlamda iyi yönde gelişti. Bu sayede sadece Suriye’de, öncelikle de teröristlerin dayanılmaz koşullar yaratarak neredeyse tamamını kontrol altına aldığı sivil halk oluşumlarının bulunduğu İdlib’de sivillerin zarar görmesi önlenmiyor. Mutabakat ayrıca genel anlamda siyasi sürecin hızlandırılmasına yönelik koşulların yaratılmasına olanak verdi."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi’de yaptıkları görüşmede İdlib’de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması yönünde mutabakat sağlamıştı.