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Rusya'dan İdlib çıkışı: Amerika sürece ket vuruyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: 'ABD İdlib’deki terörle mücadele sürecine ket vuruyor' dedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:29
Rusya'dan İdlib çıkışı: Amerika sürece ket vuruyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov basına yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’nin İdlib kentinde yürüttüğü çalışmaların terörle mücadele sürecine ket vurduğunu söyledi. ABD’nin bölgedeki olumlu gelişmelerin hiçbirini kabul etmediğini belirten Ryabkov, ”Bölgede onlar dışındaki güçlerin faydalı işler yaptığını kabul etmek ABD’lileri üzer, işte bu yüzden İdlib’deki terörle mücadele sürecine ket vuruyorlar” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bölgedeki gerçekleri kabul etmemekte ısrarcı olduğunu belirten Ryabkov, Rusya’nın bölgeyi terörist güçlerden arındırmak ve Suriye’deki hayatı normale çevirmek çabalamaya devam ettiğini belirtti.

ABD’nin mesele üzerine yanlıca konuştuğunu ve hiçbir icraata bulunmadığını söyleyen Ryabkov, “Biz garantör ülkeler Türkiye ve İran’la birlikte bölgede istikrar oluşturmak ve durumu normalleştirmek için çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 09:29
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