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Kremlin: Düşen Rus uçağı İdlib anlaşmasını etkilemeyecek!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasının, Suriye’nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Peskov "Suriye’de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek." dedi.

18 Eylül 2018 Salı 13:21
Kremlin: Düşen Rus uçağı İdlib anlaşmasını etkilemeyecek!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi’de varılan İdlib mutabakatını gazetecilere değerlendirdi.

Anlaşmanın önemine dikkatini çeken Peskov, "Bu Suriye’nin geleceği açısından son derece önemli bir anlaşma. Suriye krizinin çözümü için Moskova ve Ankara’nın fedakarlıklarda bulunarak uzlaşmacı ve etkili çözümler bulma kabiliyetini gösteriyor. Suriye’de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek." diye konuştu.

Erdoğan ile Putin dün Soçi’de yaptığı görüşmede, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya varmıştı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 13:21
  1. Ankara
  2. Dmitriy Peskov
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Vladimir Putin
  5. Soçi
  6. rusya
  7. İdlib

YORUM YAZ

  • saddisaddi14 dk önce
    birileri (israil ve abd) Rusya ile varılan anlaşmayı beğenmediği için kışkırtma yapıyor.Rusya vaysın diye. Ama Rusyanın akıllı ve sağduyulu ve basiretli olacağına inanıyorum
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