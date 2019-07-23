0553 313 94 23

Rusya'dan Güney Kore'nin hava sahası ihlali iddiasına yalanlama

Rusya Savunma Bakanlığı:- "Uçaklar, uluslararası kurallar çerçevesinde Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmeden planlı uçuş yaptı"- "Güney Kore'ye ait F-16 savaş uçakları, yaptıkları manevralarla Rus uçaklarını tehlikeye attı. Uçaklarımıza, uyarı ateşi yapılmadı"

23 Temmuz 2019 Salı 11:07
Rusya'dan Güney Kore'nin hava sahası ihlali iddiasına yalanlama

MOSKOVA (AA) - Rusya, Güney Kore'nin, Rusya'ya ait bir askeri uçağın hava sahasını ihlal ettiği iddiasını yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Tu-95 tipi savaş uçağının, Japon Denizi üzerindeki tarafsız bölgede planlı uçuş yaptığı bildirildi.

Rus uçaklarının uluslararası kurallar çerçevesinde rotalarında hareket ettiği öne sürülen açıklamada, "Uçaklar, uluslararası kurallar çerçevesinde Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmeden planlı uçuş yaptı. Güney Kore'ye ait F-16 savaş uçakları, yaptıkları manevralarla Rus uçaklarını tehlikeye attı. Uçaklarımıza, uyarı ateşi yapılmadı." ifadeleri yer aldı.

Güney Kore, hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait bir askeri uçağa uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:07
  1. Güney KORE
  2. Rusya
  3. Rusya Savunma Bakanlığı
  4. sınır ihlali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıta ekiplerinden pazar denetimi
    1. Zabıta ekiplerinden pazar denetimi
    2. Kodalak: Ülkemizde 15 Temmuz..
    3. Büyükşehirden en keyifli okul: Çevre..
    4. Türkiye’de Azeri yatırımların payı..
    5. Beşiktaş’ta taktik zamanı!
    6. Köyün "şehirli kadınları"ndan bal..
    7. Filmdeki detayı bulana dizüstü..
    8. Yürümeye 15 yıl sonra başladı, usta..
    9. Ankara Büyükşehir Belediyesi, göl ve..
    10. Babadağ'ın vazgeçilmezleri: "Kadın..
    11. Rusya'dan Güney Kore'nin hava sahası..
    12. Yeni Malatyaspor’dan Ghaylen Chaaleli..
    13. Milli Görüş’ün efsane eğitimcisinden..
    14. TCMB'den repo ihalesi
    15. Çevre belediyeciliğinin öncüsü Çiğli..
    16. 7 yaşındaki kız çocuğu, kardeşini..
    17. Alacak verecek davasında kan aktı
    18. Hastalara nefesle destek tedavi
    19. "TL faizlerde gerileme olacak"
    20. Divan'dan Kurban Bayramı'na özel..
    21. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş:..
    22. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    23. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş:..
    24. Yarım asırdır ürettiği kaşıklarla baba..
    25. Bingöl lavanta kokacak
    26. DenizBank Genel Müdürü Ateş: "Risk..
    27. GRAFİKLİ - Türkiye'de 6 ayda 6 binin..
    28. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş:..
    29. Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti..
    30. "Avrupa Yatırım Bankası'nın yaptırım..
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar