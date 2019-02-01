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Rusya'dan Guaido açıklaması: Bize mektup gönderirse...

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Venezuela'da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'dan mektup almaları durumunda değerlendireceklerini ancak Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımadıklarını belirtti.

01 Şubat 2019 Cuma 15:14
Rusya'dan Guaido açıklaması: Bize mektup gönderirse...

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela'da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Rusya'nın, Venezuela'nın altın satışıyla ilgili herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirten Peskov, "Bu konuya ilişkin bir bilgimiz yok. Ancak Venezuela altın satmak istiyorsa bu onların egemenlik hakkıdır" diye konuştu.

"Mektup alırsak değerlendiririz'' 

Juan Guaido'nun Rusya ve Çin'e birer mektup göndererek destek istediğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Böyle bir mektup almadık. Eğer bir mektup alırsak değerlendiririz. Ancak Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımıyoruz. Rusya'nın Venezuela'daki ortağı Nicolas Maduro ve onun hükümetidir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Venezuela'daki siyasi gelişmelerden bağımsız olarak bu ülkeyle ilişkilerini sürdüreceğine işaret eden Peskov, "Her durumda, bu ülkedeki politik duruma ilişkin gelişmelere bakılmaksızın, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin ve karşılıklı iş birliğinin devam etmesini umuyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:14
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