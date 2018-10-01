Rusya'dan görülmemiş füze! Uydular hedefte

Rusların yeni füzesi projesi MİG-31 tipi savaş uçağının gövde altında ilk kez görüntülendi.

ATMOSFER DIŞINA ÇIKABİLECEK BİR FÜZE

Askeri uzmanlar, daha önce görülmemiş bu füzenin, atmosfer dışına çıkacak bir roket olduğunu belirtiyor. Uzmanlar özellikle gövde ve burun kısmının formu nedeniyle bu kanıya vardıklarını belirtiyor.

RUSLAR BU SENE BAŞINDA YENİ FÜZE ÜZERİNDE ÇALIŞTIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya, bu yılın başlarında atmosfer dışı görev yapabilecek yeni bir füze üzerinde çalıştıklarını açıklamış ve füzenin bu yıl içerisinde de test edileceğini dile getirmişlerdi.

FÜZENİN AMACI: UYDULARI VURMAK VE YÜKSEK İRTİFAYA YÜK TAŞIMAK

Bu füzenin, halen geliştirme çalışmaları süren projede, başta uyduları vurmak veya yüksek irtifaya çeşitli amaçlı yükler taşımak için kullanılacağı iddia edildi.

2007'DE DURDURULAN BENZER PROJE: ISHİM

Projenin şekil itibariyle Rusya ile Kazakistan tarafından başlatılan ancak Kazakların ortaklıktan çekilmesiyle 2007'de durdurulan "Ishim" projesi ile benzeştiği belirtiliyor.

Kaynak: Haber7