0553 313 94 23

Rusya'dan görülmemiş füze!

Rus yapımı MiG-31 uçağı gövde altında daha önce görülmeyen bir füze ile görüntülendi. Rusların askeri ekipmanlarını denedikleri Zhukovsky Üssü'ne yakın bir noktada çekilen görüntüde, MİG-31'e yine Rus yapımı MİG- 29'un eşlik ettiği görülüyor.

01 Ekim 2018 Pazartesi 23:59
Rusya'dan görülmemiş füze!

Rusların yeni füzesi projesi MİG-31 tipi savaş uçağının gövde altında ilk kez görüntülendi.

ATMOSFER DIŞINA ÇIKABİLECEK BİR FÜZE

Askeri uzmanlar, daha önce görülmemiş bu füzenin, atmosfer dışına çıkacak bir roket olduğunu belirtiyor. Uzmanlar özellikle gövde ve burun kısmının formu nedeniyle bu kanıya vardıklarını belirtiyor.

RUSLAR BU SENE BAŞINDA YENİ FÜZE ÜZERİNDE ÇALIŞTIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya, bu yılın başlarında atmosfer dışı görev yapabilecek yeni bir füze üzerinde çalıştıklarını açıklamış ve füzenin bu yıl içerisinde de test edileceğini dile getirmişlerdi.

FÜZENİN AMACI: UYDULARI VURMAK VE YÜKSEK İRTİFAYA YÜK TAŞIMAK

Bu füzenin, halen geliştirme çalışmaları süren projede, başta uyduları vurmak veya yüksek irtifaya çeşitli amaçlı yükler taşımak için kullanılacağı iddia edildi.

2007'de durdurulan 'Ishim' projesi

2007'DE DURDURULAN BENZER PROJE: ISHİM

Projenin şekil itibariyle Rusya ile Kazakistan tarafından başlatılan ancak Kazakların ortaklıktan çekilmesiyle 2007'de durdurulan "Ishim" projesi ile benzeştiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 23:59
  1. rusya
  2. füze
  3. roket
  4. MiG-31
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan görülmemiş füze!
    1. Rusya'dan görülmemiş füze!
    2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
    3. "Ya içseydim, olabilecekleri hayal..
    4. Kazada hayatını kaybeden gencin..
    5. Fenerbahçe'den şaşırtan paylaşım: Cocu..
    6. İran'ın füze saldırısından sonra..
    7. Yunanistan'da kurtarma paketi sonrası..
    8. Yumurta kabuğu soymanın püf noktaları..
    9. Çocuklarda günlük su tüketimi ne kadar..
    10. Toz alerjisi nasıl geçer?
    11. Burun kanamasında ne zaman doktora..
    12. Bu durumlarda baş ağrınız sağlığınızı..
    13. Umman'dan tarihinin en büyük tatbikatı
    14. Patlıcan mücveri nasıl yapılır?
    15. Cezayir'den Arap ülkelerine yatırım..
    16. İspanya'da Katalanlar polisle çatışıyor!
    17. Kadınlar bu habere dikkat! Günde 11..
    18. Lucescu'ya Yasin Öztekin çağrısı: Hiç..
    19. Sular iyice ısındı! Çin ABD'li bakanın..
    20. Adana'da kaza:1 ölü, 2 yaralı
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Diriliş'in yeni sezonuyla ilgili önemli ayrıntı!
    Diriliş'in yeni sezonuyla ilgili önemli ayrıntı!
    Köylülerin kabusu oldu! Korkudan evden çıkamıyorlar
    Köylülerin kabusu oldu! Korkudan evden çıkamıyorlar

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı
    Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'