ABD'nin Golan Tepeleri açıklamasına Rusya'dan tepki Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Golan Tepeleri hakkında yaptığı açıklamanın BM kararlarının doğrudan ihlali olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Golan Tepeleri hakkında yaptığı açıklamanın BM kararlarının doğrudan ihlali olduğunu söyledi. BM kararlarının doğrudan ihlali Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri hakkında yaptığı açıklamanın BM kararlarının doğrudan ihlali olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Trump, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için Twitter'dan tepki çeken açıklamalarda bulunmuş, "52 yılın ardından ABD için Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tamamen kabul etmenin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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