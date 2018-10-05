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Rusya'dan gerilimi tırmandıracak sözler! ABD'nin yaptırımına gözdağı

Rusya ve Hindistan arasındaki S-400 anlaşmasının ardından konuşan Vladamir Putin, "Ülkelerimiz, modern askeri ürünlerin ortak olarak geliştirilmesini ve üretimini sağlıyor" dedi. Putin'in bu açıklaması, ABD'nin Hindistan'a yaptırım hazırlıklarına cevap şeklinde yorumlandı.

05 Ekim 2018 Cuma 18:00
Rusya'dan gerilimi tırmandıracak sözler! ABD'nin yaptırımına gözdağı

Rusya ve Hindistan arasındaki S-400 anlaşmasının ardından Putin'den kritik bir açıklama geldi. Rusya lideri Putin, askeri teknik iş birliğinin Hindistan’a sadece Rus silahı tedarik etmekle sınırlı olmadığını belirterek, "Ülkelerimiz, modern askeri ürünlerin ortak olarak geliştirilmesini ve üretimini sağlıyor" dedi. Putin'in açıklamaları, ABD'nin S-400 anlaşması nedeniyle Hindistan'a yaptırım hazırlıklarına cevap niteliğinde yorumlandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Putin, Modi ile yaptığı görüşmede Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için farklı alanlarda bir dizi anlaşmalar imzalandığını söyledi.

Enerji konusundaki iş birliğine özel önem verdiklerini vurgulayan Putin, Rusya'nın Hindistan için güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu bildirdi. Rusya ile Hindistan'ın birlikte yaptığı Kudankulam Nükleer Güç Santrali'nin kapasitesinin artırılmasını görüştüklerini aktaran Putin, anlaşma gereği 20 yıl içinde santralde toplam 12 ünitenin devreye alınmış olacağı bilgisini paylaştı.

Rusya'nın Hindistan'a uzay araştırmaları konusunda yardım edeceğini de dile getiren Putin, Roskosmos'un Hindistan'ın ulusal uzay mekiği gönderme projesine katılacağını söyledi.

'Ayrılmaz bir parça'

Putin, “Detaylı olarak askeri teknik iş birliğinin geleceğini görüştük. Rusya ve Hindistan yıllardır başarılı bir şekilde bu alanda etkileşime girmiştir. Ülkelerimiz arasında gerçekten yakın ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler Rusya-Hindistan stratejik ortaklığının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Askeri-teknik alanında iş birliğimiz, Rus silahlarının tedariki ile sınırlı değildir. Ülkelerimiz, modern askeri ürünlerin ortak olarak geliştirilmesini ve üretimini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Modi ise Hindistan'ın Rusya ile ilişkilerine özel bir önem verdiğini belirterek, yaptıkları görüşmenin iki ülkenin stratejik ortaklığına yeni bir ivme kazandırdığını ifade etti.

Rusya'nın enerji konusunda Hindistan ile her zaman ele ele olduğunu vurgulayan Modi, “Yeni hedefimiz uzay alanında gelişmek ve Hindistan kozmonotlarını programlarımız çerçevesinde uzaya göndermek. Rusya'nın bu hususta bizi destekleyeceğini umuyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:00
  1. Putin
  2. Rusya
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