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Rusya'dan flaş Yunanistan hamlesi!

Yunanistan'ın Rusya Büyükelçisi Andreas Friganas, 2 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve 2 diplomata da ülkeye giriş yasağı getirilmesiyle ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

13 Temmuz 2018 Cuma 17:16
Rusya'dan flaş Yunanistan hamlesi!

Yunanistan'ın Rusya Büyükelçisi Andreas Friganas, 2 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve 2 diplomata da ülkeye giriş yasağı getirilmesiyle ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Yunanistan, Makedonya'nın NATO'ya katılmasını sağlayacak bir anlaşmayı engellemeye çalışmaları iddiasıyla 2 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Moskova Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Yunanistan’ın 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesini kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunan hükumetinin Rus karşıtı kararlar almasının arkasındaki sebep, Washington'dur" denildi.

Geçtiğimiz gün Yunanistan'ın milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'sine sınır dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararı aldı.

Rusya'nın Atina Büyükelçiliğinde görevli Viktor Yakovlef'in de bulunduğu Rus diplomatlar aleyhinde "bazı belediyelerde ve rahiplerin kaldığı kutsal Athos Dağı'nda etki sahibi olmaya yönelik faaliyetler yapmak ve Yunanistan'ın, Balkanlar'da Makedonya ile olan 'isim sorunu' meselelerine müdahale etmeye çalışmak" gibi suçlamaların bulunduğu ileri sürüldü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 2 Rus diplomatı sınır dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararına aynı şekilde cevap verileceğini bildirmiş, Bakanlık, "Buna benzer durumların ardından misilleme tedbirler alınır." açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 17:16
  1. Yunanistan
  2. Rusya
  3. Andreas Friganas
  4. NATO

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