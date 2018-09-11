Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Ortak payda arayışındayız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın Türkiye ile Suriye konusundaki farklı görüşler olabileceği, ancak tarafların ortak payda arayışında olduğunu söyledi.11 Eylül 2018 Salı 11:41
İdlib konusunun görüşüldüğü tarihi Tahran zirvesi sonra Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın Türkiye ile Suriye konusundaki pozisyonlarında farklılıklar olabileceği, ancak tarafların ortak payda arayışında olduğunu söyledi.
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