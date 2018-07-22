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Rusya'dan flaş Suriyeli açıklaması! 'Dönebilirler'

ABD ve Rusya liderlerinin geçen hafta Helsinki’de yaptığı zirveden sonraRusya, 1.7 milyon Suriyeli mültecinin yakında evlerine dönebilmesi için şartların sağlanacağını açıkladı.

22 Temmuz 2018 Pazar 10:11
Rusya'dan flaş Suriyeli açıklaması! 'Dönebilirler'

Moskova, 1.7 milyon mültecinin yakında evlerine dönmeleri için gerekli şartların sağlanacağını duyurdu.

ABD İLE KOORDİNELİ

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Merkezi Komutanı General Mihail Mizintsev, geri dönüşün nasıl sağlanabileceğine dair tekliflerin ABD tarafıyla da paylaşıldığını söyledi. Mizintsev, tekliflerin, geçen pazartesi günü Helsinki’de ABD ve Rus başkanlarının uzlaşmaya vardığı noktalara uygun olduğunu da belirtti. Rusya’nın mülteci krizine çözüm bulmak niyetinde olduğunu vurgulayan Mizintsev, “Suriye’yi savaş nedeniyle terk etmek zorunda kalan mültecilerin geri dönüşüyle ilgili araştırma yapan karma merkez 1 milyon 700 bin kişinin evlerine dönebilmeleri için şartların elverişli hale geldiğini tespit etti. Bu kişilerin muhtelif tarihlerde Suriye’den ayrıldığı şehir ve kasabalarda sivil hayata dönülmesi için şartlar oluşturulmak üzere” dedi.

330 BİN HEMEN DÖNEBİLİR

Mizintsev, evlerine istedikleri takdirde hemen dönebilecek mülteci sayısını 336 bin olarak verdi. 2011’den beri çatışmaların sürdüğü Suriye’den 6.9 milyon sivilin ayrıldığını belirten Rus general, “Bu mülteciler günümüzde Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak başta olmak üzere dünyanın 45 ülkesine yayılmış durumda. Soruna çözüm bulunması Suriye’ye komşu ülkeler ve Avrupa’yı rahatlatacaktır” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da “Başkan Trump ve Başkan Putin, Suriye’de çözüm ve mültecilerin nasıl geri dönebileceğini ele aldı. Doğru zamanda, gönüllülük esasıyla, mültecilerin ülkelerine dönebilmeleri önemli. Nasıl uygulanabileceğine dair yapılacak bir sürü iş var, ancak ABD kesinlikle Suriye’de bu çözüme yardımın bir parçası olmak istiyor” diye konuştu.

KUNEYTRA MUHALİFLERİ İDLİB’E ULAŞTI

SURİYE’nin güneyinde İsrail’e sınır Kuneytra ilindeki silahlı muhalifler ile Esad rejimi arasında varılan anlaşma gereği bölgeden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan ilk tahliye konvoyu kuzeydeki İdlib iline ulaştı. Hama’ya 40 otobüsle varan en az bin 500 kişi, İdlib’deki geçici barınma merkezlerine götürüldü. İkinci tahliye konvoyu ise dün gece Kuneytra’dan yola çıktı.

Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran’da Rusya’nın hava desteğiyle ilk olarak Dera’ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz’da Rusya ve askeri muhalifler, Dera’da kalıcı ateşkes ve tahliye anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı. 15 Temmuz’da ise Dera’daki askeri muhalif ve sivilleri taşıyan 700 kişilik ilk tahliye konvoyu İdlib’e hareket etmişti. Rejim ve destekçileri, Dera’nın büyük bölümünü ele geçirdikten sonra hafta başında İsrail sınır hattına yönelmişti. Kuneytra’daki askeri muhalifler, rejim güçlerinin bölgedeki sivil yerleşimlere yoğun saldırıları sonucu önceki gün ateşkes ve tahliye anlaşmasını kabul etmek zorunda kalmıştı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 10:11
  1. Rusya
  2. Suriyeli sığınmacılar
  3. Açıklama

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