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Rusya'dan flaş Suriye çağrısı: İstanbul'da zirve yapılması gerek

İdlib'de Esed ve destekçilerinin saldırıları devam ederken Rusya'dan Suriye konusunda Türkiye, Fransa ve Almanya’yla İstanbul’da zirve yapmak istediklerine ilişkin açıklama yapıldı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:51
Rusya'dan flaş Suriye çağrısı: İstanbul'da zirve yapılması gerek

Suriye'nin İdlib kenti bombalanırken ülkelerden açıklamalar peş peşe geliyor. En son açıklama ise Rusya'dan Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya arasında dörtlü bir zirve teklifi şeklinde geldi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin iddiasına göre, Suriye ordusu İdlib ve Hama vilayetlerindeki gerilimi azaltma bölgesine tekrar saldırı başlattı. Suriye ordusu İdlib kırsalındaki, Kirbet, El Ghab, Havaş, El Nakus ve Hiş köylerini top atışıyla bombaladı.

RUSYA 22 GÜN SONRA SALDIRDI

Ayrıca Suriye ordusuna ait tanklar Morek kasabasına doğru ilerleyerek kasabayı bombaladı.

Dün sabah saatlerinde Rusya, 22 gün aradan sonra İdlib'e 3 savaş uçağıyla hava saldırısı düzenledi.

KREMLİN: 4 ÜLKE İSTANBUL'DA TOPLANMALI

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Suriye'deki durum ile ilgili Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya arasında İstanbul'da bir zirve yapılması gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada; "Suriye'deki durum İdlib sorunu çözülmeden normalleşemez. Rusya İdlib'de hedefi belli operasyonlar yapıyor. Suriye'deki duruma ilişkin ABD ile teması sürdürüyoruz." denildi.

 

 

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 17:51
  1. İstanbul
  2. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi
  3. İdlib
  4. Hama
  5. Morek kasabası
  6. Rusya Dışişleri
  7. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov

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