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Rusya’dan flaş Su-35 ve S-57 açıklaması!

Rusya, Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’da Rus Su-35'leri ve 5 nesil Su-57 savaş uçaklarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a gösterileceğini duyurdu.

27 Ağustos 2019 Salı 13:15
Rusya’dan flaş Su-35 ve S-57 açıklaması!

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bugün katılacağı Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’da Rusya’nın beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarının gösterileceğini söyledi.

Türkiye'nin S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarılması sonucu alternatif olarak düşündüğü savaş uçakları arasında Rus Su-35'leri ve 5 nesil Su-57'ler var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'deki son durumu görüşmek için Moskova'ya gitti. Erdoğan burada ayrıca, MAKS 2019 Uluslararası Hava Fuarına katılacak.

"Erdoğan'a su-57 ve su-35'leri göstereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus savaş uçaklarının gösteri uçuşlarını izlemesi bekleniyor. Bu gelişmeler sonrası Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bugün katılacağı Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019'da Rusya'nın beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarının gösterileceğini söyledi.

Rus Başbakan Yardımcısı Borisov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'nın hemen dışında yer alan Jukovskiy şehrinde düzenlenecek MAKS-2019'a katılacak olan Türk lider Erdoğan'a hangi uçakların tanıtımının yapılacağı soruldu.

Borisov söz konusu sorular karşısında, "Erdoğan'a hem Su-57 hem Su-35'i göstereceğiz" dedi.

Rus Başbakan Yardımcısı bahsedilen uçaklardan birinin Türkiye'ye sevk edilme ihtimaline ilişkin soruya ise, "Türkiye uçakların satışlarının yapılıp yapılmayacağı ihtimali gösterime bağlı olacak, birazcık bekleyin" cevabını verdi.

Dün açıklama yapılmıştı

Dün, "Türkiye'nin Su-35 savaş uçakları için Rusya'ya başvurup başvurmadığı" sorusuna "Yorum yok" diyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın yarın (bugün) MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında yapacakları görüşmede bu uçakları göreceğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:15
  1. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. S-400
  4. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  5. MAKS 2019 Uluslararası Hava Fuarı
  6. F-35 programı
  7. Su-35
  8. Su-57
  9. Dmitriy Peskov

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