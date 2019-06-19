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Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye açıklaması! "Tüm kararlar alındı, anlaşma kurallara uygun"

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemini almasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, anlaşmanın uluslararası kurallara uygun olduğunu, tüm kararların alındığını dile getirdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:03
Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye açıklaması! "Tüm kararlar alındı, anlaşma kurallara uygun"

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko,Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin açıklamada bulundu. 

"Tüm kararlar alındı"

Gruşko, ABD'nin Türkiye'ye karşı olası yaptırım uygulamasına yönelik açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, "Biz uzun zaman önce tavrımızı dile getirdik. Her egemen devlet askeri-teknik alanda kendi partnerlerini seçme hakkına sahip. Tüm kararlar alındı, anlaşma uluslararası kurallara uygundur" ifadesini kullandı.

Daha önce medyada ABD Başkanı Donald Trump idaresinin Temmuz ayında Türkiye'ye karşı 3 yaptırım paketi uygulanması ihtimalini değerlendirdiği belirtilmişti.

 

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:03
  1. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko
  2. Rusya
  3. Türkiye
  4. S-400 Hava Savunma Sistemleri
  5. Türkiye'nin S-400 alımı
  6. ABD
  7. Türkiye açıklaması

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