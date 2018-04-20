Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını değerlendiren Lavrov, bunun bir şantaj olduğunu ve Washington'un NATO'nun kolektif görüşünü dikkate alması gerektiğini vurguladı.

BİR ŞANTAJ ÖRNEĞİ

Moskova'da Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissi ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Mitchell'in sözleri, bir şantaj örneği. Washington, ABD'li şirketler için haksız rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in benzer bir soruya karşılık S-400 alımının Türkiye’nin ‘ulusal kararı’ olduğunu söylediğini hatırlatan Lavrov, “Herhalde ABD'nin bir NATO üyesi olarak, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Genel Sekreteri tarafından dile getirilen ortak görüşü dinlemesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği yönünde ifadeler kullanmıştı.