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Rusya'dan flaş 'İdlib' açıklaması! Operasyonlar durduruldu

Soçi'de Erdoğan ve Putin'in düzenlediği basın toplantısının hemen ardınan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da oldukça önemli bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'İdlib'de askeri operasyon düzenlenmeyecek' açıklamasını yaptı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 20:01
Rusya'dan flaş 'İdlib' açıklaması! Operasyonlar durduruldu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Soçi kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İdlib’deki durumla ilgili konuşan Şoygu, “İdlib’e askeri operasyon yapılmayacak. Konuya ilişkin detaylar Suriye tarafıyla önümüzdeki saatlerde koordine edilecek.” dedi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 20:01
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