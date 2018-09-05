Rusya'dan flaş İdlib açıklaması! 'Hedefi belli operasyonlar'
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kenti ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, İdlib sorunu çözülmeden Suriye'de normalleşmenin mümkün olmadığı ve Rusya'nın bölgede 'hedefi belli operasyonlar' yaptığını belirtti.05 Eylül 2018 Çarşamba 12:28
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'deki durum İdlib sorunu çözülmeden normalleşemez. Rusya İdlib'de hedefi belli operasyonlar yapıyor" ifadeleri kullanıldı.
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