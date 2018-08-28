Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: Görüşmeler yürütüyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki tek bölge olan İdlib'de silahlı grupların liderleriyle görüşmeler yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Rusya'nın Suriye'deki uzlaştırma merkezinde görevli askeri yetkililerin İdlib'deki muhalif grupların liderleriyle görüşmeleri sürdürdüğünü duyuran Savunma Bakanı, İdlib'de Doğu Guta ve Dera bölgelerindekine benzeyen barışçı bir çözüm bulunabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Şoygu, "(İdlib'de), eskiden 'ılımlı muhalefet' denen kişilerlerle lideriyle her düzeyde zor, ağır ve karmaşık görüşmeler yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı, Suriye'de muhaliflerin teslim olup denetimlerindeki bölgeleri Suriye ordusuna devretmeleri için yapılan uzlaştırma çalışmalarında yer alan Rus askerlerin muhaliflerin teslim ettikleri silahların sayısını görünce gözlerine inanamadıklarını dile getirdi.

Şoygu şöyle devam etti:

"Öyle günler oldu ki (muhalifler) ellerindeki 5, hatta 7 tankı ya da havan topunu birden teslim etti. Binlerce silah teslim edildi."