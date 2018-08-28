0553 313 94 23

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: Görüşmeler yürütüyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de muhaliflerin kontrolünde olan İdlib'de bulunan silahlı grupların liderleriyle görüşmelerini devam ettirdiklerini açıkladı.

28 Ağustos 2018 Salı 13:01
Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: Görüşmeler yürütüyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki tek bölge olan İdlib'de silahlı grupların liderleriyle görüşmeler yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Rusya'nın Suriye'deki uzlaştırma merkezinde görevli askeri yetkililerin İdlib'deki muhalif grupların liderleriyle görüşmeleri sürdürdüğünü duyuran Savunma Bakanı, İdlib'de Doğu Guta ve Dera bölgelerindekine benzeyen barışçı bir çözüm bulunabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Şoygu, "(İdlib'de), eskiden 'ılımlı muhalefet' denen kişilerlerle lideriyle her düzeyde zor, ağır ve karmaşık görüşmeler yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı, Suriye'de muhaliflerin teslim olup denetimlerindeki bölgeleri Suriye ordusuna devretmeleri için yapılan uzlaştırma çalışmalarında yer alan Rus askerlerin muhaliflerin teslim ettikleri silahların sayısını görünce gözlerine inanamadıklarını dile getirdi.

Şoygu şöyle devam etti:

"Öyle günler oldu ki (muhalifler) ellerindeki 5, hatta 7 tankı ya da havan topunu birden teslim etti. Binlerce silah teslim edildi."

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 13:01
  1. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
  2. İdlib

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman’da motosikletteki gence otomobilden ateş açıldı
    1. Karaman’da motosikletteki gence..
    2. "2019'da müzecilik ön plana çıkacak"
    3. Burdur'da taşlara çarpan otomobil..
    4. Taşlara çarpan otomobildeki 2 kişi..
    5. Güney Kore'den dev bütçe! 994 milyon..
    6. Bursa’da bebek bezlerinin içinden..
    7. Bahçeli, yaralanan polisi ziyaret etti
    8. Antalyaspor'da kritik tarih belli oldu!
    9. O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız..
    10. Kırşehir'de 10 kilometre çapında..
    11. "Kim Jong gibi bir delinin ne yapacağı..
    12. 'Türkiye'yi çok önemli bir müttefik..
    13. Netanyahu İsraillilerin kelliğine..
    14. HDP'lilerden devletin polisine küstah..
    15. DAEŞ'in sözde tarım bakanıydı! Hakim..
    16. Süleyman Soylu gerçekte kime 'paçoz'..
    17. Önce bıçakladı, sonra balkondan aşağı..
    18. Çocuğunu aracın arkasına bağlayan baba..
    19. En büyük hayali gerçek oldu!..
    20. 20 yıldır kafasında çivilerle yaşıyor!..
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    "Benim de diyeceklerim var" dedi ve ekledi: Abdullah Gül, ne yazık ki bunu da yaptı!
    "Benim de diyeceklerim var" dedi ve ekledi: Abdullah Gül, ne yazık ki bunu da yaptı!