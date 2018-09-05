Rusya'dan flaş İdlib açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'deki durumun sürekli artan bir endişe ve kaygı konusu olduğunu savundu.

Çeşitli düzeylerde ilgili meslektaşları ile birlikte yürüttükleri tüm temasların Rus tarafının gündeminde bulunduğunu aktaran Peskov, İdlib'deki operasyonla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Rus savaş uçakları Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde çok sayıda sivil yerleşim yeri ve muhaliflerin cephe hatlarına yönelik saldırılar düzenliyor.