Rusya'dan flaş İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD ile İdlib'deki durumla ilgili görüşmeler sürüyor." dedi.

Sputnik'in son dakika olarak duyurduğu haberde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'ninSuriye'nin İdlib kentinde düzenlenecek olası operasyon hakkında istişarelerde bulunduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Rus ve Türk ordularının İdlib'de düzenlenecek olası operasyonu istişare ettiğini ve Moskova ile Ankara'nın İdlib'deki ılımlı muhaliflerin militanlardan ayrılması konusunda aynı fikirde olduğunu belirtti.

"BATILI ÜLKELERİN İDLİB OPERASYONU ÖNÜNDE ENGEL ÇIKARMAYACAĞINI UMUYORUZ"

Lavrov, Batılı ülkelerin İdlib'de terörle mücadele düzenlenmesi önünde engel çıkarmayacağını umduklarını ifade etti.

İdlib'deki durumun Moskova ve Ankara arasında son aylarda onlarca kez görüşüldüğünü söyleyen Lavrov, "İdlib konusunda Türk meslektaşlarımızla ve Suriye hükümetiyle somut çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda Moskova ve Ankara arasında son aylarda onlarca kez istişare edildi" dedi.