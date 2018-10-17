0553 313 94 23

Rusya'dan flaş duyuru: Binden fazla savaşçı...

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzia, ''Türk meslektaşlarımız Soçi mutabakatının  uygulanması konusunda büyük çaba gösteriyor. Silahlardan arındırılmış bölgeden  binden fazla savaşçı ayrıldı.'' açıklamasını yaptı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:45
Rusya'dan flaş duyuru: Binden fazla savaşçı...

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda ülkesine yönelik  eleştirilere ve suçlamalara cevap verdi.

Rusya, İran ve Türkiye'nin Astana sürecinin garantörleri olarak  Suriye'deki krize çözüm bulmak için yakın ortak çalışmalarına devam ettiğini  belirten Nebenzia, ''Suriye'deki krize çözüm bulmak için siz ne yapıyorsunuz  peki, size soruyorum.'' ifadesini kullandı.

Soçi mutabakatı ile ilgili değerlendirmede bulunan Nebenzia, ''Türk  meslektaşlarımız mutabakatın uygulanması konusunda büyük çaba gösteriyor.  Silahlardan arındırılmış bölgeden binden fazla savaşçı ayrıldı. Önemli miktarda  askeri donanım da çekildi.'' diye konuştu.

''Tarih affetmeyecek''

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen ise Soçi  mutabakatı ile Suriye'de siyasi çözümü ilerletmeye yönelik kısa süreli bir fırsat  penceresi açıldığını belirterek ''Bu fırsatı kaçırırsak tarih affetmeyecek.''  dedi.

Cohen, ABD'nin Rusya'nın Suriye'de siyasi bir geçişi destekleyip  desteklemeyeceği ve anayasa komitesinin oluşturulması konusunda şüpheleri  bulunduğunu çünkü askeri çözümden en fazla yarar sağlayanların yine rejim, Rusya  ve İran olduğunu ifade etti.

Anayasa komitesinin kurulması çağrısı

Anayasa komitesinin derhal kurulması gerektiği çağrısı yapan Cohen,  rejimi aynı taktiklerle bunu erteleyerek siyasi süreci geciktirmekle suçladı.

Şam'ın Rusya'nın anayasa komitesi teklifini reddettiğini söyleyen  Cohen, ''Suriye, Rusya’nın diplomatik girişimini reddetti. Öyleyse Esed'in neyin  peşinde olduğu konusunda net olalım. Bu, BM'nin siyasi uzlaşma ve siyasi çözüm  bulma çabalarını ertelemeye yönelik başka bir girişim.'' dedi.

''İdlib'deki ateşkes ile açılan fırsat penceresi her an  kapanabilir''

Rejimi ve Rusya'yı anayasa komitesinin oluşturulmasını geciktirmekle  suçlayan Cohen, ''Komitenin oluşturulması geciktirilirse Suriye anayasası, özgür  ve adil seçimler ve siyasi süreçte ilerleme tehlikeye düşecek. Siyasi süreç için  zaman ve mekan yaratan bu fırsat kaçabilir. İdlib'deki ateşkes ile açılan fırsat  penceresi her an kapanabilir.'' uyarısında bulundu.

''Radikal grupların çekilmesi konusunda önemli ilerleme sağlandı''

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da konseyde  yaptığı konuşmada, Soçi mutabakatının uygulanması konusunda üye ülkeleri  bilgilendirdi.

Türkiye ve Rusya arasında geçen ay varılan anlaşmanın uygulanmasında  önemli ilerleme kaydedildiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, ''Çatışmaların durması  sağlandı, silahlardan arındırılmış bölgenin sınırları belirlendi, ağır silahların  bu bölgeden çekilmesi 10 Ekim'den önce tamamlandı, radikal grupların silahlardan  arındırılmış bölgeden çekilmesi konusunda önemli ilerleme kaydedildi.''  ifadelerini kullandı.

''Binlerce Suriyeli evlerine dönmeye başladı''

Soçi mutabakatı ile daha fazla kanın dökülmesi ve insani bir  trajedinin engellendiğini vurgulayan Sinirlioğlu, ''Binlerce Suriyeli İdlib'de  evlerine dönmeye başladı. Şimdi ise önceliğimiz siyasi süreci ilerletmek.'' diye  konuştu.

Türkiye'den dörtlü zirve teklifi

Sinirlioğlu, Türkiye'nin krize son verme çabalarına yeni bir ivme  kazandırmak için Fransa, Almanya ve Rusya'nın katılımıyla dörtlü bir zirveye ev  sahipliği yapma fikrini sunduğunu, zirvenin tarihini ve gündemini belirlemeye  yönelik görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:45
  1. BM
  2. Rusya
  3. İran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    1. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    2. Karabük'te "bak şimdi seyret, ne..
    3. May Brexit’te ısrarlı
    4. Beşiktaş-Genk maçının biletleri yarın..
    5. Roma'da Cengiz şoku! Kabul etmedi
    6. Yağmurlar zeytine yaradı
    7. Afyonkarahisar’da halk otobüsünü..
    8. Fatih Altaylı hakkında soruşturma açıldı
    9. Rusya BM Temsilcisi Nebenzia: Türkiye..
    10. Rusya: ABD tehlikeli bir oyun oynuyor!
    11. Karabük’te 18 yaşındaki Şirin, ölüme..
    12. Arsene Wenger: Almanya'nın Mesut'a..
    13. Birleşmiş Milletler Suriye Özel..
    14. Avrupa Birliği zirvesinde yüzlerce..
    15. Rıdvan Dilmen duyurdu! 'Ali Koç..
    16. Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı..
    17. 'CHP'nin kasasına İş Bankası'ndan tek..
    18. Trump müzakereleri Kongre'ye tebliğ etti
    19. Jeffrey: Türkiye sözünden..
    20. Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan 93..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı