Rusya'dan flaş anlaşma! İmzalar tamam...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suriye'de siyasi sürecin hızlandırılması konusunda Mısır'la iş birliğini artıracaklarını belirten Putin, "Mısır'ın, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katıldıklarını anımsatmak isterim. Şimdi mültecilerin evlerine dönebilmesi için anayasa komitesinin oluşturulması ve çalışmalarına başlaması gerekiyor." dedi.

Suriye'de İdlib'e özel ilgi gösterilmesi gerektiği konusunda Mısır'la görüş birliğinde olduklarını anlatan Putin, "Mısırlı dostlarımızı, İdlib'deki sorunun sorunların çözümü için Türk ortaklarımızla vardığımız mutabakat konusunda bilgilendirdik." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Rusya ve Mısır arasında ekonomi ve kültürel alanda çok sayıda anlaşmanın yanı sıra stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.