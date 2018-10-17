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Rusya'dan flaş anlaşma! İmzalar tamam...

Rusya ile Mısır devlet başkanları, iki ülke arasında stratejik iş birliği anlaşma yapıldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:51
Rusya'dan flaş anlaşma! İmzalar tamam...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı  Abdulfettah es-Sisi, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirdikleri görüşmenin  ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suriye'de siyasi sürecin hızlandırılması konusunda Mısır'la iş  birliğini artıracaklarını belirten Putin, "Mısır'ın, Soçi'deki Suriye Ulusal  Diyalog Kongresi'ne katıldıklarını anımsatmak isterim. Şimdi mültecilerin  evlerine dönebilmesi için anayasa komitesinin oluşturulması ve çalışmalarına  başlaması gerekiyor." dedi.

Suriye'de İdlib'e özel ilgi gösterilmesi gerektiği konusunda Mısır'la  görüş birliğinde olduklarını anlatan Putin, "Mısırlı dostlarımızı, İdlib'deki  sorunun sorunların çözümü için Türk ortaklarımızla vardığımız mutabakat konusunda  bilgilendirdik." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Rusya ve Mısır arasında ekonomi ve kültürel  alanda çok sayıda anlaşmanın yanı sıra stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 19:51
  1. Rusya ile Mısır
  2. anlaşma

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