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Avrupa Rusya’dan flaş Almanya hamlesi! O yayın organına kısıtlama getirdiler!
Avrupa

Rusya’dan flaş Almanya hamlesi! O yayın organına kısıtlama getirdiler!

Rusya’dan Alman gazetesine kısıtlama geldi. Bild gazetesinin Rusya’da yayın yapan internet sitelerine savcılık kararıyla engelleme getirildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 15:52:00 -
Rusya’dan flaş Almanya hamlesi! O yayın organına kısıtlama getirdiler!

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Rus sansür dairesi Roskomnadsor, Almanya’nın uluslararası yayın yapan kamu kuruluşu Deutsche Welle’den sonra Bild’in yayınlarına da yasak getirdi. Roskomnadsor tarafından Bild’in yanı sıra çok sayıda gazete ve dergi çıkaran Springer yayınevine gönderilen bilgilendirme yazısında Rusya Başsavcılığı’nın direktifleri doğrultusunda hareket edildiği belirtilerek, erişim engeline getirilen gerekçelere yer verilmedi.

BBC’nin Rusya yayınlarına da engel

Bild gazetesinden yapılan açıklamada ise yayın yasağının sayfaların Rusça olarak verilmesinden sonra getirilmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı. Rusya vatandaşlarına devlet yayınları dışında bilgilendirici haber sunmak istediklerini belirten Bild Yayın Yönetmeni Johannes Boie, “Rus sansür dairesinin getirdiği yayın yasağı, demokrasi, özgürlük ve insan hakları için yaptığımız gazeteciliğin bir kanıtıdır” dedi. Daha önce Deutsche Welle’ye de yayın yasağı getiren Rusya’nın BBC’nin Rusça yayınlarına da engel koyduğu bildirildi.

 

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