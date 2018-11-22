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Rusya'dan flaş açıklama: İdlib'te silahsızlandırılmış tampon bölge zor

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Soçi mutabakatını yerine getirmek için ciddi çabalar sarf etmesine rağmen İdlib'te silahsızlandırılmış tampon bölge oluşturulmasının hala zor olduğunu belirtti.

22 Kasım 2018 Perşembe 11:28
Rusya'dan flaş açıklama: İdlib'te silahsızlandırılmış tampon bölge zor

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da haftalık bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Soçi mutabakatını yerine getirmek için ciddi çabalar sarf etmesine rağmen Suriye'nin İdlib bölgesinde silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasının hala zor olduğunu söyledi.

Hala devam ediyor

Zaharova, İdlib'deki durum yüzünden endişeli olduklarını söyleyerek, İdlib'deki El Kaide bağlantılı grupların, Cirin kasabasında Suriye ordusuna karşı geçen hafta düzenlediği saldırıda 18 askerin öldüğünü söyleyerek, "Bunun gibi kanlı provokasyonlar, Türk tarafının Rusya'yla imzaladığı 17 Eylül tarihli Soçi mutabakatını yerine getirmeye yönelik ciddi çabalarına rağmen İdlib'de silahsızlandırılmış bölge oluşturulması konusundaki zorlukların hala devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Soçi'de imzalanan mutabakata göre, terör örgütlerinin 15 Ekim'e kadar İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:28
  1. Mariya Zaharova
  2. Rusya
  3. Türkiye

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  • cccccc38 dk önce
    Rusya hınzırı ve Abd Hızırı çekilsin Esedin kelle alınsın bak huzur ortamına.
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