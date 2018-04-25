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Rusya'dan Flaş açıklama! Nükleer silah yok

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye'nin Duma bölgesinde geçen hafta sonu meydana geldiği öne sürülen kimyasal saldırı iddialarını araştırmak üzere bölgeye gönderdiği heyet ilk raporunu açıkladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:32
Rusya'dan Flaş açıklama! Nükleer silah yok

Rusya Genelkurmay yetkilileri, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin, ABD ve müttefiklerinin, zehirli maddeler bulunduğu gerekçesi ile Suriye'de vurduğunu tesislerden biri olan Barza araştırma merkezinde kimyasal silah depolanmadığını açıkladı.

Bir yardım kuruluşu, kimyasal saldırı sonucu en az 60 kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de yaralandığını öne sürmüştü.

Ancak Suriye hükümeti, kimyasal saldırı iddialarını reddetmişti.Rusya da, saldırıya ilişkin kanıt bulunmadığını belirterek, iddiaları saçma olarak değerlendirmişti.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 12:32
  1. Rusya
  2. kimyasal silah
  3. kimyasal saldırı

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