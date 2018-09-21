Rusya'dan flaş açıklama: Silahsız bölgenin sınırları için anlaşma sağlandı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, konseyin Sırp üyesi Mladen İvanic ve konseyin Hırvat üyesi Dragan Covic ile bir araya geldi.

"SİLAHSIZ BÖLGENİN SINIRLARI İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI"

Lavrov yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya'nın şimdilik İdlib konusunda orta seviyede bir adım attığını belirterek, "Silahsız bölgenin sınırları için anlaşma sağlandı" dedi.