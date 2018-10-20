Rusya'dan flaş açıklama: 90 bin militan öldürdük

ASEAN'da Rusya'nın Suriye’de yaklaşık 1.500 yerleşim yerini kurtarıp 90.000 militanı öldürüldüğünü söyleyen Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’de kazandıkları savaş deneyimini paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Singapur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) savunma bakanları toplantısında konuşan Şoygu, Rusya'nın üç yıldır Suriye'deki terörist gruplara karşı sürdürdüğü operasyonların sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın operasyonlara başlamasından beri Suriye'de 1.400 yerleşim yerinin teröristlerin elinden geri alındığını aktaran Savunma Bakanı, bunun, Suriye topraklarının yüzde 95'inin yeniden hükümetin kontrolüne geçmesi anlamına geldiğini söyledi.

Singapur'da düzenlenen ASEAN Savunma Bakanları toplantısının aile fotoğrafı çekiminde Jim Mattis de yer aldı.

"Paylaşmaya hazırız"

Rus savaş uçaklarının 40.000'den fazla sorti gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında teröristlerin 122.000 tesisini imha ettiklerini ve 87.500 militanı da öldürdüklerini kaydeden Şoygu, "Suriye'de büyük bir savaş deneyimi kazandık ve bu deneyimi paylaşmaya hazırız" vurgusunu yaptı.

Rusya, Suriye'deki operasyonlarına bu ülkenin meşru hükümetinin daveti üzerine Eylül 2015'te başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gereken şartlar sağlandığında Suriye'deki tüm yabancı güçlerin bu ülkeden çekilmesi gerektiğini söylüyor.