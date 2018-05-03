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Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Bedelini tüm dünya öder

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin olası bir hatasını tüm dünyanın ödeyeceğini söyledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:18
Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Bedelini tüm dünya öder

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin bir hata veya blöfün bedelinin tüm dünyaya patlayabileceği bir durum yarattığını söyledi. Lavrov, ABD ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini, ancak ulusal çıkarlarından da vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

İtalya’da yayınlanan Panorama dergisine konuşan Lavrov, ''Rusya ile Batılı ülkeler arasında silahlı bir çatışma gerçekleşebilir mi?'' sorusuna yanıt verdi.

Lavrov ''Göründüğü üzere, dünyada durum giderek daha gergin ve öngörülemez bir hal alıyor. Daha önce de söyledik. Bu durum öncelikle ABD’nin ve baskısı altındaki bazı Batılı ülkelerin tek taraflı eylemlerinin durdurmamasının sonucu'' dedi.

''ORTAÇAĞ HAKİMİYETİ OLUŞTURMAK İSTİYORLAR''

İnsanlığın çok az bir kısmını kapsayan, ancak uluslararası konular üzerinde Ortaçağ’dan kalma hakimiyet oluşturmak, uluslararası ilişkilerde çok kutuplu, objektif bir sürecin oluşturulmasını engellemek isteyen ülkelerin olduğunu belirten Lavrov, şöyle devam etti

''Zıtlaşmayı körüklüyor, güvensizlik ve stratejik belirsizlik ortamı oluşturuyorlar, diyalog kanallarını kapatıyorlar. Herhangi bir blöfün veya hatanın bedelinin tüm dünyaya patlayabileceği bir durum yaratıyorlar.''

Lavrov, bu ülkelerde aklı selimin üstün gelmesini umduğunu belirterek, herkesin insanlığa iyi bir gelecek bırakma, uluslararası kurallara uyma sorumluluğu taşıdığını vurguladı.

''ABD İLE İLİŞKİLERİMİZDE ÇIKARLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ''

Lavrov, Rusya’nın ABD ile dostane ilişkiler istediğini, ancak ulusal çıkarları ve ticari prensiplerinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

Lavrov “Washington’da aklı selimin zamanla kendini göstermesini umuyorum. ABD ile normal, öngörülebilir, dostane ilişkiler kurmak istiyoruz. Ancak ticari prensiplerimiz ve ulusal çıkarlarımız pahasına değil” dedi.

Lavrov, ABD’deki Rusofobinin dünyadaki durumu olumsuz etkilediğini, mevcut sorunların Rusya ile ABD’nin iş birliği olmadan çözülemediğini ve biriktiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 18:18
  1. Sergey Lavrov
  2. ABD
  3. Rusya

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