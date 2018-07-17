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Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Anlaşmaya hazırız

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı uzatmak için iletişime açık olduklarını açıkladı.

17 Temmuz 2018 Salı 20:21
Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Anlaşmaya hazırız

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (START) uzatılması ve Suriye’de iş birliği hususunda ABD’li askeri yetkililer ile iletişime hazır olduklarını bildirdi.

Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Helsinki’de uluslararası güvenlik alanında anlaşmaya vardığını hatırlatarak, "Rusya askeri kurumları, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın uzatılması, Suriye’de iş birliği ve askeri güvenliğin sağlanması ile ilgili diğer güncel meseleleri müzakere etmek üzere Genelkurmay Başkanlığı ve diğer kanallar üzerinden ABD’li meslektaşları ile iletişimi aktif hale getirmeye hazırdır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fox TV’ye verdiği röportajda, ABD ile 2021’de sona erecek START'ın uzatılmasına hazır olduklarını ancak detayların görüşülmesi gerektiğini söylemişti. Rusya ile ABD arasında nükleer silahların sınırlandırılmasına yönelik yapılan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın sonuncusu 2010’da imzalanmıştı.

AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 20:21
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  2. ABD
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