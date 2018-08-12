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Rusya'dan flaş ABD açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD dahil Moskova'ya yönelik etik olmayan politikalar güden ülkelerle görüşmekten çekinmediklerini belirtti.

12 Ağustos 2018 Pazar 16:47
Rusya'dan flaş ABD açıklaması!

Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, ABD’nin yeni yaptırımları açıkladığı ortamda Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir görüşmenin olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.

Lavrov, “Bize karşı dostane olmayan politikalar yürüten ülkeler de dâhil olmak üzere onlarla görüşmekten hiçbir zaman çekinmedik. Bu nedenle eğer liderlerimiz yeniden görüşmeye, bizce ABD ve Rusya’yı birleştirmesi gereken, ancak ABD’nin içindeki bazı çevrelerin ters tepkisine neden olan konulara dönmeye ihtiyaç duyarlarsa, böyle bir görüşmenin gerçekleşeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Rus diplomat, “ABD’nin karşılıklı çıkarlar dengesine istinaden, eşitliğin temelinde ve karşı tarafın görüşlerini dikkate alarak hareket etmeye hazır olması halinde en azından dışişleri bakanları düzeyinde biz, bu tür temasları genişletmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 16:47
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