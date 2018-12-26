Rusya'dan Fırat'ın doğusu çıkışı: Bölgeyi Esed'e bırakın

ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Suriye'den askerleri çekme kararı almıştı.

ABD'nin çekilmesi ile terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgenin kime kalacağı en büyük tartışma konusu.

"Bölge Esed'e bırakılmalı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün kritik bir açıklama yapıldı. ABD'nin çekilmesinden sonraki sürece dair görüşünü açıklayan Rusya'dan, "Suriye makamları, Amerikalıların ayrılacağı toprakları kontrol etmeli. ABD'nin çıktığı yerlerin kontrolü Suriye hükümetine verilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Rusya adına bu açıklamayı Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova yaptı

"ABD'nin çekilmesini yakından takip ediyoruz''

"ABD'nin Suriye'den çekilmesini yakın bir şekilde gözlemliyoruz" açıklamasını yapan Rus Dışişleri, ABD'nin başını çektiği koalisyonun hava saldırılarına halen daha devam ettiğini belirtti.