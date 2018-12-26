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Rusya'dan Fırat'ın doğusu çıkışı: Bölgeyi Esed'e bırakın

Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Fırat'ın doğusunda ABD'nin çıktığı yerlerin kontrolünün Suriye hükümetine bırakılması gerektiğini söyledi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:14
Rusya'dan Fırat'ın doğusu çıkışı: Bölgeyi Esed'e bırakın

ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Suriye'den askerleri çekme kararı almıştı. 

ABD'nin çekilmesi ile terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgenin kime kalacağı en büyük tartışma konusu.

"Bölge Esed'e bırakılmalı'

 Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün kritik bir açıklama yapıldı. ABD'nin çekilmesinden sonraki sürece dair görüşünü açıklayan Rusya'dan, "Suriye makamları, Amerikalıların ayrılacağı toprakları kontrol etmeli. ABD'nin çıktığı yerlerin kontrolü Suriye hükümetine verilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Rusya adına bu açıklamayı Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova yaptı

"ABD'nin çekilmesini yakından takip ediyoruz''

"ABD'nin Suriye'den çekilmesini yakın bir şekilde gözlemliyoruz" açıklamasını yapan Rus Dışişleri, ABD'nin başını çektiği koalisyonun hava saldırılarına halen daha devam ettiğini belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:14
  1. abd
  2. rusya
  3. Erdoğan
  4. suriye
  5. pkk
  6. trump
  7. esed
  8. ypg
  9. zaharova

YORUM YAZ

  • Dalman Dalman 11 dk önce
    Olur hemen bırakırı[email protected]ırsınız.com
  • sukrusukru14 dk önce
    Suriye hangi meşruiyet ile bölgeye sahip olacak.O bölge halkı esedi istiyormu,ki utanmadan oraya gelecek.Tek çare Esed'in yıkılıp yerine yeni anayasa ile yeni bir hükümetin kurulmasıdır.
  • DEVLET BABADEVLET BABA23 dk önce
    doğudan batıya 900 km tam istikamet, bununla birlikte türkiye sınırından suriye içine doğru 60 km düz hat türkiyenin ve öso'nun elinde bulunmalıdır ki türkiyeye gelebilecek roket ve havan saldırılarından korunmak mümkün olsun.

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