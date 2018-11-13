Rusya'dan Filistin açıklaması: Derin endişe duyuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırılardan endişe duyulduğu açıklanarak her iki tarafa da itidal çağrısında bulunuldu.13 Kasım 2018 Salı 21:04
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistin’e düzenlediği kanlı saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “İsrail Özel Kuvvetlerinin, Filistin bölgesinde tahrik edici eylemler nedeniyle bölgede tırmanan gerginlik sonucu en az 7 Filistinli ve 1 İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail ordusu, ek kuvvetleri de bölgenin sınırlarına kaydırıyor. Moskova, bu gerginliğin tehlikeli şekilde tırmanmasından derin endişe duymaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, Gazze’de Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı açıklandı.
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