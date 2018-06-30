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Rusya'dan F-35'e karşı SU-57!

Rusya, ABD'nin ürettiği F-35'lerle kıyaslanan SU-57'nin üretiminde sona gelindiğini duyurdu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:33
Rusya'dan F-35'e karşı SU-57!

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruchko, Rus basınına Rusya’nın en önemli çalışması olan SU-57 savaş uçağının üretimiyle ilgili bilgi verdi. Krivoruchko, üretim çalışmalarının başarıyla sürdüğünü söyleyerek, “Uçaklarımızın fiziksel üretimleri tamamlandı. Rusya Savunma Bakanlığı envanterine girecek olan 12 uçağın motor testleri gerçekleşiyor” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığının envanterine girecek olan 12 uçağın 2019 tarihinde teslim edilmesi bekleniyor. ABD üretimi F-35 ile sürekli kıyaslanan, hem maliyetinin düşüklüğü hem de F-35’e karşı daha iyi bir uçak olduğu bazı uzmanlarca öne sürülen uçağın ilk test uçuşu 2010 yılında gerçekleşmişti. Bu uçak, Rus Hava Kuvvetlerindeki Su-27 ve Mig-29’un yerini alması için tasarlandı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 15:33
  1. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruchko
  2. SU-57

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 32 dk önce
    ABD, Sözünü Tutmaz F-35 leri Vermem Derse, Türkiye de, Bizde Rusya dan Su 51, Uçakları Alırız Desin. O Zaman Bak Nasıl Verirler. Ayrıca, Yüksek MiktardaTazminat Açsınlar.
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