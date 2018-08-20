Rusya'dan E-Vize açıklaması!

Rusya tarafından daha önce duyurulan elektronik vize sistemine geçiş ile ilgili ilk testlere başlandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova tarafından yapılan basın toplantısında, uzun süredir hazırlıkları süren elektronik vize sistemi için testlere başlandığını açıkladı.

Zakharova yaptığı açıklamada, “Testler için bazı Uzak Doğu vatandaşlarına e-vize uygulamasına başlatıldı. Buna göre Rusya’nın Kalingrad bölgesine seyahat etmek isteyen bazı ülke vatandaşları internet üzerinden e-vize başvurusunda bulunabilecek. e-vize sistemine göre müracaatlarda davetiye gibi prosedürlere gerek kalmayacak. Tüm kayıtlar ücretsiz olacak, sadece 20 dakikalık başvuru süresi olacak. E-vize sistemi ise 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra resmen hayata geçecek” dedi.