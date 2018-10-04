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Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıracak açıklama: ABD 73 kişiyi zehirledi

Rusya, ABD'nin Gürcistan'da ilaç testi kisvesi altında insanlar üzerinde muhtemelen zehirli kimyasal madde denediğini açıkladı. Meydana gelen testler sonucunda 73 Gürcistan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtti.

04 Ekim 2018 Perşembe 19:45
Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıracak açıklama: ABD 73 kişiyi zehirledi

Rusya Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, basın toplantısı düzenleyerek, eski Gürcistan Devlet Güvenlik Bakanı İgor Giorgradze'nin Rus ordusuna sunduğu belgeler kapsamında, Gürcistan'ın Rusya ve Çin sınırlarına yakın mesafede bulunan ABD'ye ait Richard Lugar biyoloji laboratuvarındaki ölümcül faaliyetler hakkında açıklama yaptı.

'Hastaların iradesi dışında klinik araştırmalara devam edildi'

Belgelere göre Gilead Sciences adlı Amerikan şirketinin geliştirdiği Hepatit C tedavisinde kullanılan Sovaldi adlı ilacın test edildiğini söyleyen Kirillov, "Yayınlanan belgelerden, testlerin hastalar arasında kitlesel ölümlere yol açtığı görülüyor. Üstelik, Aralık 2015'te 24 kişinin ölümüne rağmen, uluslararası standartlar ihlal edilerek ve hastaların iradesi dışında klinik araştırmalara devam edildi. Bu, 49 kişinin daha ölmesine sebebiyet verdi" ifadelerini kullandı.

'Ölümlerin aynı anda gerçekleşmesi, kimyasal veya ölümcül biyolojik maddes testi yapıldığına işaret ediyor'

Kirillov, "Çok sayıda gönüllünün neredeyse aynı anda ölmesi, Lugar biyoloji laboratuvarında ilaç testi kisvesi altında yüksek zehirli kimyasal madde veya ölümcül biyolojik madde testi yapıldığını varsaymak için gerekçe sunuyor" dedi.

Sovaldi'nin Rusya'da kayıtlı olduğuna ve ilaç üzerindeki klinik araştırmalarda herhangi bir ölümcül vaka yaşanmadığına da dikkat çekerek yüksek ölü sayısının Rusya'daki kayıtlarla ciddi şekilde çeliştiğini vurgulayan Kirillov, ABD'nin dış ülkelerde insanlar üzerinde birçok etik dışı test yaptığını anımsattı.

Kirillov, ABD'nin büyük ihtimalle söz konusu faaliyetlerle askeri-biyolojik potansiyelini geliştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Bu arada Kirillov, söz konusu laboratuvarda kimyasal ve biyolojik silah mühimmatları için patent bulunduğunu ifade ederek, ABD ve Gürcistan'dan bu konuda açıklama beklediklerini kaydetti.

Yermakov: ABD, Gürcüleri kullanıyor

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Gürcü vatandaşlarının ABD'ye ait laboratuvarlarda kobay olarak kullanıldığını söylemişti.

"Değerlendirmelerimize göre şu anda ABD ordusu, Gürcistan topraklarında komşumuzu ve Gürcü meslektaşlarımızı kullanmak için biyolojik malzemelerle çalışmalar yapıyor" diyen Yermakov, ABD'nin Tiflis yakınlarındaki Richard Lugar biyoloji laboratuvarında Gürcü vatandaşlarını kobay faresi olarak kullandığının altını çizmişti.

Rusya, Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne vurgu yapmıştı

Rusya yönetimi, 2016 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde ABD'nin Rusya çevresinde askeri-biyolojik laboratuvar ağı kurduğuna ve bunun ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğuna vurgu yapmıştı.

Moskova'nın ulusal güvenlik stratejisinde yer verdiği bu kritik bilgi, ABD merkezli New Eastern Outlook dergisi yazarlarından Henry Kamens'in kaleme aldığı yazıyla desteklenmişti.

Skripal vakasında kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Rusya'ya yaptırım kararı alan ve bazı yaptırımlardan kaçınmak için ABD'li müfettişlere Rusya'da kimyasal veya biyolojik silah geliştirilmediğini ve kullanılmadığını teyit etmek üzere kapılarını açma koşulunu öne süren ABD, çeşitli ülkelerde bulunan laboratuvarlarını hiçbir gerekçe belirtmeden uzmanların erişimine kapalı tutuyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 19:45
  1. ABD
  2. Rusya

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